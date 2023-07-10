Prof. Dr. Bilge Umar son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:04

Güncelleme: 10.07.2023 - 18:04

İzmir’de geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden Araştırmacı yazar Prof. Dr. Bilge Umar (87) son yolculuğuna uğurlandı. Araştırmacı yazar Umar’ın naaşı, bugün ikindi vakti Alsancak Hocazade Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Umar’ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve çok sayı da seveni katıldı.

PROF. DR BİLGE UMAR KİMDİR?

Araştırmacı-yazar. 30 Mart 1936, Karşıyaka, İzmir doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1958) mezunu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul - İcra İflas Hukuku kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. İÜ Hukuk Fakültesinde “Türk İcra-İflas Hukukunda İptal Davası” adlı tez ile (1962) doktora yaptı, “İspat Yükü” adlı çalışmasıyla 1967’de doçent oldu. Öğretim üyeliğini İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde sürdürdü. Burada 1970’de profesör, 1974’te ise kürsü başkanı oldu. 1984 yılında üniversiteden ayrılarak hukuk danışmanlığı ve avukatlık yapmaya başladı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü başkanlığı görevinde bulundu. Lions Kulüpleri Anadolu Yönetim Çevresi Kültür ve Sanat Komitesinin başkanlığını (1988) yaptı. Anadolu’nun İslâmiyet öncesi medeniyetleri alanında yaptığı araştırmalarıyla da tanındı.

ESERLERİ

İzmir’de Yunanlıların Son Günleri (1974), Ionia (1979), Aiolis (1980), Lydia (1981), Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi (2 cilt, 1982, 1984), Phrygia (1982), Troas (1983), Myssia (1984), Trakya (1986), Btynia (1987), Paphlagonia (1988), Türkiye’de Tarihsel Anıtlar (1995), Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi / Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması (1998), Kilikia (2000), Yunanlılar ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı (2002), Karia (2005).

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun Mehaz Neuchâtel Kantonundaki Tatbikatı (1967), İcra ve İflas Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi (1973), Türk Kalkınma Hukuku (1976), Eski Eserler Hukuku (A. Çilingiroğlu ile, 1990).