Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil 44 yıl önce bugün katledildi

Cumhuriyet aydını, eğitimci Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, 44'üncü ölüm yıldönümünde Zincirlikuyu'daki anıtmezarı başında anılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:11
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil 44 yıl önce bugün katledildi
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Türkiye'de akademinin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil bundan 44 yıl önce, 7 Aralık 1979'da, İstanbul Levent'te Sülün Sokak'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda 58 yaşında hayatını kaybetti.

Akademik yaşamında çok sayıda önemli eser bırakan Tütengil, yıllarca gazetemizde denemeler yazmıştı.

Tütengil, yarın saat 10.30'da mezarı başında anılacak.


Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil

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