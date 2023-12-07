Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:16

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:16

Türkiye'de akademinin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil bundan 44 yıl önce, 7 Aralık 1979'da, İstanbul Levent'te Sülün Sokak'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda 58 yaşında hayatını kaybetti. Tütengil, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.

Aile bireyleri, dostları ile öğrencilerinin katıldığı anmada, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti adına konuşan Dr. Cengiz Arın ile Hasan Sayıl, Tütengil’in disiplinli bir hoca olarak iz bırakan yönlerine değindi. Daha sonra söz alan Namık Kemal Nomak da, hocası Tütengil’in faillerinin saptanıp cezalandırılmamasının Türkiye’de siyasal cinayetlerin sürüp gitme nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Akademik yaşamında çok sayıda önemli eser bırakan Tütengil, yıllarca gazetemizde denemeler yazmıştı.