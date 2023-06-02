Prof. Dr. Ercan, Efeler'de depremi anlatacak

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:14

Efeler Belediyesi kentte yaşayanlar ile konunun uzmanlarını buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda Efeler halkıyla buluşacak. “Deprem İçin Ne Yapmalı?” başlıklı konferansta Ercan, vatandaşlara hayati öneme sahip bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

ATAY: “YENİ YARALARIN AÇILMAMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Efeler halkını konferansa davet eden Başkan Atay, “Deprem bilincimizin yeterli olmaması, yapı ve zeminlerimizin güvensizliği nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Yaralarımızı sarmak için çok çalıştık. Yeni yaraların açılmaması için daha çok çalışmalıyız. Bunu yaparken bilimin yolundan asla ayrılmamalıyız. O yolun değerli temsilcilerinden olan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, pazartesi günü bizlerle olacak. Bilim insanlarımızın fikirlerinin rehberliğinde ilerleyeceğimiz yolda, bu değerli buluşmaya hepinizi davet ediyorum” dedi.