Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u tehdit eden kişinin sahte doktor olduğu teyit edildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:33

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında 4 Ağustos 2022’de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı İlaç Denetim Dairesi’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne birer yazı gönderdiğini duyurdu.

TTB, söz konusu yazılarda, kayıtlarında üye olarak yer almayan Yücel’in hekim olup olmadığının sorulduğunu; Yücel’in ürettiğini iddia ettiği karışımları ‘ilaç’ olarak önerdiği ve buradan gelir elde ettiği, dolayısıyla çok yönlü bir suç durumunun söz konusu olduğunu belirtilerek Yücel hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ettiğini bildirdi.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

TTB’nin açıklamasında, söz konusu yazılara gelen yanıtlara ilişkin şunlar kaydedildi: