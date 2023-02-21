Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama: 'Antakya fayı bu strese dayanamadı'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle dün Hatay'da gerçekleşen depremin nedeni olan Antakya fayının kırıldığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:24
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Hatay depremine ilişkin açıklama: 'Antakya fayı bu strese dayanamadı'
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından dün akşam (20 Şubat) Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Meydana gelen depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

"ANTAKYA FAYI BU STRESE DAYANAMADI"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, halkın hasarlı binalara girmemesi, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması ve telefonların kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

 


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