Prof. Dr. Kaynak: Okullar açılınca risk artacak

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, 12 Eylül tarihinde okulların açılmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artış beklediklerini söyledi. Kentteki son durumu da değerlendiren Kaynak, “İzmir’deki yoğun bakımların tamamı doldu” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın salgını ve önlemleri gündeminden çıkarttığını söyleyen Kaynak, şunları ifade etti: “Haziran ayından sonra pandemide vaka sayılarının arttığını ve testlerdeki pozitiflik oranlarının İzmir’de yüzde 5’ten yüzde 50’ye kadar yükseldiğini gördük. Temmuz ayından bu yana İzmir’de hastaneye Covid-19 şikâyetiyle başvuran hasta sayısı ve testlerdeki pozitif oranında ciddi artışlar oldu. Hastaların önemli bir bölümü ayakta tedavi olsa bile, yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle kamu hastanelerinde yoğun bakımların tamamına yakını dolu. İnsanlar belki de bunu korkusuyla daha fazla dikkat etmeye ve önlem almaya başladı. İnsanlar kendi önlemlerini almaya başladı. Bayram sürecinde, hac sürecinde gereken önlemler alınmadı, uyarılar yapılmadı.”

“DÜNYADA YENİ VARYANTLAR İÇİN ÜRETİLEN YENİ AŞILAR ONAYLANDI”

Kaynak ayrıca, okulların açılmasıyla vaka sayılarında artış yaşanacağını belirterek “5-11 yaş gurubu çocuklarımız aşısız. Çocuklar aşısız ve bağışıksız şekilde okula başlayacak birbirleriyle temas edecek. Hastalık yayılacak, evlerine, ailelerine virüsü taşıyacaklar. Artık aşılama için geç kaldık. Aşılama konusunda insanlar kendi hallerine bırakıldı. Ayrıca dünyada yeni varyantlar için üretilen yeni aşılar onaylandı. Ancak bunların ülkemize ne zaman getirileceği, kimlere nasıl uygulanacağı, nasıl bir aşı programı uygulanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak

