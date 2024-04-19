Prof. Dr. Mehmet Haberal şeref ödülüne layık görüldü

Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:11

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:11

Dünyanın en büyük akademilerinden biri olan Atina Akademisi’nde bir ilk yaşandı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, 16 Nisan’da yapılan törenle birlikte kuruluşu millattan önce 380’li yıllara dayanan, Sokrates gibi bir çok filozufun yetiştiği akademinin Yunan olmayan bir yabancıya verdiği ilk yüksek şeref ödülüne layık görüldü. Üst düzey birçok katılımcının yer aldığı törende, Haberal’ın özgeçmişine ilişkin bilgi verilirken “Dünya genelinde oldukça tanınan ve onur duyulan biri” olduğu belirtildi. Haberal, konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak iki ülkenin arasında yapılacak iş birliğinin önemine dikkat çekti. Haberal, Türkiye’de organ nakli sürecini de anlatarak bağış çağrısında bulundu. Tüm meslektaşlarını eylül ayında İstanbul’da yapılacak Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30’uncu kongresine davet eden Haberal, “Hepinize teşekkür ederim. İşbirliği içinde yakın çalışmalıyız. sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz. her türlü imkana sahibiz. Araştırma yapmak isteyene gel yap diyoruz. başka birşeye ihtiyacınız olursa sadece haber vermeniz yeterli. Atatürk geçmişte ne yaptıysa biz de onun izinden gitmeliyiz. Birbirimize yardım eder birlikte çalışırsak her türlü problemi çözebiliriz. Hepinize bir kez daha teşekkürler.”





