Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul sağlık altyapısı ile depreme hazır

25 Kasım 2022 Cuma, 09:50

Düzce’de meydana gelen ve çevre şehirlerde de hissedilen 5,9’luk depremin ardından İstanbul’da beklenen büyük depreme hazır olup olmadığımızla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da son 5 yıldır yeni yapılan veya güçlendirilen hastaneler ile depreme dayanıklı bir sağlık sistemi kurulduğunu öne süren Prof. Dr. Memişoğlu, "Deprem konusunu özellikle farklı çalışıyoruz. Bununla ilgili sağlık sistemi esasında tamamen hazır. Bütün hastanelerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerimiz, 112'miz dahil hepsinin afet planları her sene yenilenir, kontrol edilir ve bunlarla ilgili güncel tatbikatlar yapılır. Ayrıca İstanbul'daki hastanelerimizde izolatör dediğimiz deprem esnasında bina ve içindekilerin herhangi bir zarar görmemesini sağlayacak yapılar oluşturduk. Kartal (Lütfi Kırdar), Göztepe (Süleyman Yalçın), Okmeydanı (Cemil Taşçıoğlu), Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastaneleri ile Çekmeköy'deki hastanelerimizin ve Başıbüyük'teki (Asaf Ataseven) hastanemizin hepsi izolatörlü binalar. Aynı zamanda helikopter ulaşımına da uygun" dedi.

"DEPREMDE İLK 8 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

Depremin üst ast ilişkisinin olmadığı, herkesin spontane hareket etmesi gereken bir durum olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, “Biz, depremle ilgili ilk andan itibaren ne yapılacağını otomatik hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü deprem öyle bir şey ki ast üst ilişkisinin olmadığı, herkesin spontane hareket etmesi gereken bir zaman dilimi. Esasında ilk 8 saat çok önemli. Bu ilk 8 saatte spontane olarak kendiliğinizden hareket etmeyi öğrenirseniz ve başarırsanız, çok fazla insanın hayatını kurtarma şansınız var. Personelimizin üçte biri zaten her halükarda çalışır vaziyette olacak, gece veya gündüz fark etmiyor. Bizim sağlık personelimiz olağanüstü durumlarda (çağrı beklemeden) hemen kendi hizmet alanına dönme alışkanlığına sahip. Bunu pandemide de en son Taksim'deki patlamada da gördük. Biz ayrıca sağlık çalışanlarının aileleri için de eylem planı hazırladık, toplanma alanları vb konularda. Çünkü insan önce kendi ailesini düşünüyor, sağlık çalışanlarımızın ailelerinin toplama alanları da dahil hepsini planladık. Bununla ilgili de tatbikatlarımızı yaptık, örneğin 3 ay önce Heybeliada'da AFAD, UMKE ve 112'nin de dahil olduğu, hava ve deniz ambulanslarını da içine alan büyük bir tatbikatımız oldu ve olası eksiklerimizi görüp revize ettik. İstanbul'daki sağlık altyapısı ve sağlık tesisleri, insan gücü ile ve planlamasıyla her şeyiyle deprem gibi bütün afetlere hazırız" dedi.

"İSTANBUL’DA NÜFUSUN 1 MİLYONU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE"

Türkiye’nin sağlık sisteminde ileri düzey personel ve teknolojik açıdan da gelişmiş sağlık tesisleri ile artık merkezi bir yapıda olduğuna değinen Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'nin de sağlık açısından bu merkezi yapısının en önemli ilinin İstanbul olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İstanbul bütün bölgenin kavşak noktası. Dünyanın kavşak noktası. Son 5 yılda 28 tane hastane açıldı ve bu hastanelerin her birine baktığımızda, fiziki anlamda kamu altyapısının çok geliştiğini görüyoruz. 17 milyonluk bir şehir var ama yaklaşık 1 milyona yakını sağlık sektöründe 600 bini sağlık hizmetleri ile alakalı nüfus, diğer 400 bini de sağlığın ilaç kısmı, destek, lojistik vb kısımlarında hizmet veriyor. Sağlık büyük bir sektör İstanbul'da. En ileri teknolojilerin, en iyi insan gücünün ve altyapının olduğu bir şehir. Bütün uç işlemleri yapabilen, sağlık hizmetinin en iyisini sunabilen insan gücüyle, bir problem olduğunda her bölgenin yardımına koşabiliyor. Bugün maden kazası olsun, zehirlenme vakaları olsun, diğer olaylara baktığımızda; hastalarımıza büyük hizmet veriyoruz. Örneğin maden kazasında yüzde 90 yanıkla gelen ağır yaralıların kliniğini bile çok iyi şekilde manipüle edip yönetebilen bir sağlık gücünden bahsediyoruz. Bombalamada bakıyorsunuz, 6 tane yaralımız oldu kritik yaralılara çok iyi bir müdahale ile ekiplerimiz büyük bir özveri ile bilgi birikimiyle her türlü teknolojik altyapı ile müdahale ederek, onların yaşama tutunmalarını sağladılar."

ACİL DURUM HASTANELERİ ESKİ KONUMUNA DÖNÜŞEBİLİR

İstanbul'un doğal afet anlamında en büyük riskinin deprem olduğuna işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, pandemi döneminde açılan Acil Durum Hastanelerinin şu anda normal sağlık hizmeti veriyor olmasına rağmen herhangi bir afet deprem vb olağanüstü durumda tekrar eski konumuna dönüştürülebilecek şekilde organize olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Acil durum hastanelerinde şu anda günlük acil hastaları kabul ediyoruz. Onun yanında normal hastane fonksiyonlarını da devam ettiriyorlar. Tabii acil bir afet vb durumu olduğu zaman, oraların yoğun bakım yatak sayısı kapasitesi çok yüksek olduğu için, böyle bir ihtiyaçta hemen devreye sokabileceğiz. Bize büyük salgınlarda ya da büyük travmalarda, afetlerde destek verebilecek yapıları var"