Prof. Dr. Naci Görür'den 'Marmara depremi' uyarısı: '7'nin üzerinde deprem üretebilir!'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 1999’daki Gölcük Depremi’nden sonra Marmara Bölgesi’nin tehdit altına girdiğini söyledi.

Görür, “Sırada İstanbul var” diyerek o dönemden itibaren uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Görür, Marmara Denizi altındaki kabuğun enerjiyle yüklendiğini ve ortadaki fayın kırılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“KUMBURGAZ SEGMENTİ 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Uluslararası bilim insanlarıyla Marmara'da yaptıkları araştırmaları aktaran Görür, özellikle Kumburgaz segmentinin kırılmaya hazır olduğunu belirterek, “Bu segment kırıldığında 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.

"SADECE BİNA DEĞİL ALTYAPI DA ÖNEMLİ"

Nefes'te yer alan habere göre, İstanbul’u depreme hazırlamak denildiğinde sadece bina yenilemenin yeterli olmadığını belirten Görür, “Bir şehirde sadece bina sağlamlığı değil, altyapı da önemlidir” dedi. Altyapısı çöken bir şehirde, sağlam binalarda bile yaşamanın mümkün olmayacağını ifade etti.



"BU İŞ MÜTEAHHİTLİK FAALİYETİ DEĞİLDİR"

Depreme hazırlığın sadece müteahhitlik faaliyeti olarak görülmesini eleştiren Görür, belediyelerin deprem dirençli kentler için koordinatörlük yapılar kurması gerektiğini söyledi. Bu yapıların yönetim, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekonomi koordinatörlüklerinden oluşması gerektiğini kaydetti.

"HER İLDE BU YAPI OLMALI"

Deprem riski taşıyan her ilde bu yapılanmanın kurulması gerektiğini belirten Görür, “Deprem olur, olmaz, az olur, çok olur fark etmez. Sen tedbirini al. Eşeğini sağlam kazığa bağla” dedi.



"6 ŞUBAT'TAN SONRA AYNI YÖNTEMLE YENİDEN İNŞA YAPILIYOR"

Deprem bölgelerinde evlerin yine geleneksel yöntemlerle yapıldığını ifade eden Görür, “6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan yerler aynı yöntemle inşa ediliyor. Oysa bu bölgelerde özel tasarım, mühendislik, teknoloji ve malzeme kullanılmalı” uyarısında bulundu.



"YAŞAM SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI"

İstanbul’daki deprem bilincinin “1999 öncesi mi sonrası mı?” sorusuna sıkıştırıldığını söyleyen Görür, “Komşun yıkılmış, ulaşım çökmüş, yemek yok, senin evin sağlam olsa ne olur? Yaşam sürdürülebilir olmalı” dedi.



"GERÇEK BEKA SORUNU"

Görür, Marmara bölgesinin Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 60’ını ürettiğini belirterek, “Marmara giderse, Türkiye ekonomik ve politik bağımsızlığını yitirir. Gerçek beka sorunu budur” ifadelerini kullandı.



"EN RİSKLİ BÖLGELER..."

Türkiye’nin en riskli bölgeleri olarak Tunceli-Bingöl hattı ile Adıyaman’dan Hakkari’ye uzanan kuşağı işaret eden Görür, bu bölgedeki birçok ilin henüz kendi depremini yaşamadığını belirtti.

Türkiye'de bilimsel araştırmalara yeterince kaynak ayrılmadığını ifade eden Görür, doğalgaz aramaya harcanan bütçenin bir kısmının depreme ayrılması gerektiğini söyledi.



Yerel seçimler öncesinde belediye başkanı adaylarına yaptığı “Depreme Dirençli Kentler” çağrısını hatırlatan Görür, kendisine yazan yaklaşık 400 adaydan seçim sonrası kimsenin iletişime geçmediğini belirtti.



İstanbul’da 250 bin bina yapılacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Görür, yeni bina yapmanın yapı yoğunluğunu artıracağını ve deprem beklenen bir şehirde bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.



"KANAL İSTANBUL" ELEŞTİRİSİ

Kanal İstanbul projesine de değinen Görür, “Kanalın denize açılan kısmı Marmara’daki aktif faylarla kesişiyor. Fay harekete geçerse, kanalın Küçükçekmece’ye kadar olan ağzını tarumar eder. Kurtarma ve yardım açısından da uygun değil. Hükümetin çizdiği tablo bilimle örtüşmüyor” dedi.

