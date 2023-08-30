Prof. Dr. Naci Görür'den 30 Ağustos mesajı: Umarım deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız
Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında "depreme karşı dirençli kentler" vurgusu yaptı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj paylaşırken deprem gerçeğini de bir kez daha hatırlattı.
Görür mesajında "deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız" vurgusu yaptı.
Görür şunları kaydetti:
"Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Umarım son günlerde sık sık dile getirdiğimiz DEPREM DİRENÇLİ KENTLER savaşımızdan da zaferle çıkarız. Emin olun gerçek BEKA SORUNUMUZ BU, sevgiyle"
Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Umarım son günlerde sık sık dile getirdiğimiz DEPREM DİRENÇLİ KENTLER savaşımızdan da zaferle çıkarız. Emin olun gerçek BEKA SORUNUMUZ BU, sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2023
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belli oldu
- Karabulut ailesinin ilk avukatı konuştu
- Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
- Mehmet Aslantuğ'dan 'Arzum Onan' açıklaması
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- Kargo etiketlerini yırtmadan çöpe atanlar dikkat!
- Valinin oğluna verilen ceza belli oldu!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!