Prof. Dr. Naci Görür'den 30 Ağustos mesajı: Umarım deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız

Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında "depreme karşı dirençli kentler" vurgusu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:20
Prof. Dr. Naci Görür'den 30 Ağustos mesajı: Umarım deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız
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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj paylaşırken deprem gerçeğini de bir kez daha hatırlattı. 

Görür mesajında "deprem dirençli kentler savaşımızdan da zaferle çıkarız" vurgusu yaptı.

Görür şunları kaydetti:

"Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Umarım son günlerde sık sık dile getirdiğimiz DEPREM DİRENÇLİ KENTLER savaşımızdan da zaferle çıkarız. Emin olun gerçek BEKA SORUNUMUZ BU, sevgiyle" 

 


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Naci Görür 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı deprem

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