Prof. Dr. Naci Görür'den Kastamonu depremi açıklaması: Büyük ölçüde kırılmış

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:34

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, saat 00.24'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kastamonu'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Telaş yok diyen Prof. Dr. Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle"