Prof. Dr. Naci Görür'den Kastamonu depremi açıklaması: Büyük ölçüde kırılmış
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panik yaşayan yurttaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından Kastamonu'daki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, saat 00.24'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kastamonu'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Telaş yok diyen Prof. Dr. Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle"
Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle pic.twitter.com/z2xINP8bEJ— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 2, 2023
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