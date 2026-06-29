Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası 'İstanbul depremi' açıklaması: Büyüklüğü 7'nin üzerinde mi olacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kaderi 7.4 değil" diyerek, "Alman ve Japon bilim insanlarının 2019-2023 yıllarında yaptıkları creep (fayın sürünerek deprem enerjisi harcaması) çalışmalarına göre Kumburgaz segmenti sanıldığı gibi 'tamamen kilitli' değildir. Yani beklendiği gibi büyük deprem üretemez" açıklamasını yaptı.

Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Bektaş, şunları kaydetti:

"Bunu kanıtlayan en somut veri Tekirdağ’dan Kumburgaz’a doğru gidildikçe fayın tam sürünme (creep) derinliği ile deprem odak derinliklerinin (deprem üreten zon) aşırı sığlaşmasıdır. Uluslararası bu çalışmalar Marmara'nın boydan boya tek bir mega-kırılma üretemeyeceğini, riskin daha küçük segmentlerin bağımsız ve daha düşük ölçekli sarsıntılarıyla sınırlı kalacağını bilimsel olarak ortaya koyuyor. Sonuç: Beklenen İstanbul depremi 7'den büyük değil, 7'den küçük olmalıdır."

İSTANBUL'UN KADERİ 7,4 DEĞİL!



Alman ve Japon bilim insanlarının 2019-2023 yıllarında yaptıkları creep ( fayın sürünerek deprem enerjisi harcaması ) çalışmalarına gòre Kumburgaz segmenti sanıldığı gibi "tamamen kilitli" değildir.

Yani beklendiği gibi büyük deprem üretemez. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 28, 2026

AVCILAR SEGMENTİ 7'DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR Mİ?

Avcılar segmentinden 7'den büyük depremin olup olmayacağına dair ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ana Marmara Fayı boyunca batıdan doğuya 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen M5–6+ depremler, beklenen M7+'lık tek parça bir kırılmayı başlatmadı ve kırılmalar Avcılar açıklarına kadar ilerledi. Benzer şekilde, 1963'te Adalar segmentinde meydana gelen M6.3 depremi de büyük bir zincirleme kırılmaya dönüşmedi.

Bu nedenle, Ana Marmara Fayı'nın sürünmenin (creep) en belirgin olduğu ve deprem odak derinliklerinin en sığlaştığı Avcılar–Kumburgaz arasındaki 15-20 km'lik kesimde M7+ büyüklüğünde bir deprem üretebilecek kadar yüksek gerilim birikimi oldukça düşük bir olasılıktır. Bu nedenle, İstanbul'un batısında ve doğusunda gelecekte de 20. ve 21. yüzyılda görülen M7'nin altındaki orta büyüklükte depremler baskın olabilir."