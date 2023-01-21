Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi tepkisi: Şaşırmayın
Birçok uzman tarafından 'her an olabileceği' dile getirilen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Daha çok beklersiniz" " dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, birçok uzman tarafından beklenen İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ercan, "Depremciler! İstanbul depremini daha çok beklersiniz. Şaşırmayın! Ancak ömrünüz yetmez" dedi.
Ercan, "Her an büyük deprem olabilir diye diye, 24 yıl toplumu korku ortamında yaşatıp, tin (ruh) durumunu bozdunuz. Her an bir türlü gelmedi. Geldiğini de göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Depremciler! İstanbul Depremini daha çok beklersiniz. Şaşırmayın!Ancak ömrünüz yetmez. “Her an büyük deprem olabilir” diye diye, 24 yıl toplumu korku ortamında yaşatıp, tin(ruh) durumunu bozdunuz….Her an bir türlü gelmedi….Geldiğini de göremeyeceksiniz..— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) January 21, 2023
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