Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yandaş medya isyanı: "Yöneten parti savunma veriyor gibi bana açıklamalarını dinletiyorlar"

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:01

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:48

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve hemen ardından gelen sayısız artçı deprem sonrasında 10 ilimizde büyük yıkım oldu

Depremde başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman olmak üzere binlerce ev yıkıldı, on binlerce yurttaşımız enkaz altında kaldı.

Yıkımın ardından büyük şok ve çaresizlik yaşandı. Sonrasında ise organizasyon bozukluğu, kaos, yetersiz yardım ve kurtarma sorunları yurttaşlar tarafından haykırılarak ve sıklıkla dile getirildi, sosyal medyadan kahreden paylaşımlar yapıldı.

Bu sırada medya da deprem konusunda uzman isimleri yayına alarak konu hakkında bilgilendirme amaçlı yayınlar yapmak istedi. Ancak yayınlar sırasında art arda skandallar yaşandı. Kimi yurttaşın isyanını yarıda kesti kimi iktidar aleyhine söz söylendiğinde mikrofonu kaçırdı.

TV kanallarının sıklıkla arayıp ekrana çıkarmak istediği isimlerden biri olan Prof. Övgün Ahmet Ercan da medyadaki etik dışı yayıncılığa isyan etti.

Ercan, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla medyanın içler acısı haline bir kez daha dikkat çekti.

“Kahramanmaraş boğumu depreminden sonra, bilgilendirmek için TV’lere çıkıyorum. Ancak konuşmayıp, sanki yöneten parti savunma veriyor gibi bana ve halka onların içi boş, açıklamalarını dinletiyorlar. İki söz söyleyemiyorum. Bıktım” dedi.

TV ekranında iktidar partisinin savunularının dinletilmeye çalışıldığına ve gerçekleri ifade edemediğine vurgu yapan Ercan, bu akşam KRT’de ekrana çıkacağını belirtti. Ercan, “Bugün 09.00’da KRT’ye çıkacağım. Bakalım depremi mi konuşturacaklar ya da tiyatro oyuncusu gibi oturtup, siyasilerin boş, dolma tüfek sözlerini mi dinletecekler” diyerek temennisini paylaştı.