Prof. Dr. Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Aşı emniyet kemeri gibidir” dedi.
Tüm dünya 2019 yılından bu yana Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Türkiye’de 100 binlere çıkan vaka sayıları ve ölümlerin olması pandemiyi halen gündemde tutmaya devam ediyor.
Aşısız yurttaşlar hastanelerin yolunu tutuyor. Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise yaza kadar yurttaşların hatırlatma dozlarını olmaları halinde pandeminin bitebileceğini ön gördü.
"BU YAZA KADAR PANDEMİNİN SONUNA GELEBİLİRİZ"
Pandeminin
başlarındaki gibi hastaların ağır akciğer tutulumları ile geldiklerini ifade
eden Özkaya, “Tam sonuna gelmişken tekrar başa dönme düşüncesi bizde endişe
oluşturuyor. Şu an gerçekten hasta sayılarımızda ciddi bir azalma var. Hastaneye
yatan hastalarımızın hemen hemen tamamı ya aşılarını olmamış ya eksik aşılarını
olmamış hastalarımızdan oluşuyor. Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz.
Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bundan sonraki
günlerde aşılarını olmamış vakalar geldikçe yasakların tekrar gelmesi demektir.
Aşı her zaman sizi koruyacaktır. Aşı emniyet gibidir. Mevcut vakaların
azalmasına güvenmeyin. Hala ölen sayısı fazladır. Hala kritik hasta sayısı
fazladır. Hala çok sayıda polikliniklere başvuru var. Herkesin hatırlatıcı
dozlarını olmalarını istiyoruz. Bilindiği gibi Samsun pandeminin en kritik
olduğu dönemlerde hep zirveye oynamıştır. Şu an hala zirvedeyiz. Bunun sebebi
ise çok fazla toplumsal hareketliliğin olması ve çok fazla göç almasıdır. Maske
yasağı kalkmasına rağmen bireysel temizliğe dikkat edeceğiz. Bu yaza kadar
pandeminin sonun getirmek için herkesi hatırlatma dozlarını olması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
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