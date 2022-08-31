Prof. Dr. Şenol'u ölümle tehdit eden kişi elektronik kelepçesini kırdı, polis uyardı: Kendi tedbirlerinizi alın

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:34

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz’da kendisini ölümle tehdit eden ve tutuksuz yargılanan aşı karşıtı Mustafa Yücel’in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu.

Şenol, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TEDBİRLERİMİ SIKILAŞTIRMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

“29 Temmuz’dan beri, bir zanlının adli tatile takılan adalet ile dalga geçmesini izliyoruz. Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi’nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Daha önce karar ile kelepçe uygulanması arasında 10 gün geçmiş, zanlı o sırada Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, eski bakan, Cumhurbaşkanı danışmanları ile isim ve yer etiketleyerek paylaşımlar yapmıştı. Avukatım, her gün dosyaya ‘delil karartma, telefon ve tweet ile tehdit, başka kimseleri tehdit’ suçlarını ekliyor. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz.”