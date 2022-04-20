Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası'nın yeni başkanı oldu

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı 19 Nisan 2022 tarihinde yapıldı. Toplantı sonucunda Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası Başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 14:58
Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası'nın yeni başkanı oldu
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İzmir Tabip Odası’nın 17 Nisan’da yapılan genel kurulundan yapılan seçimi kazanan Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu'nda görev dağılımı yapıldı. 

Yeni yönetim kurulu, dün akşam ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkanlık ve diğer görevler belirlendi. Yapılan oylamada, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Tabip Odası’nın yeni başkanı oldu.

Genel Sekreterliğe Uzm. Dr. Ceylan Özkan seçilirken. veznedar üye Uzm. Dr. Behiye Munğan oldu. Muhasip Üye Uzm. Dr. Haldun Öniz olurken Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Uzm. Dr. Yüce Ayhan ve Dr. Serkan Şen, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaklar.


İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Süleyman Kaynak

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