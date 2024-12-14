Prof. Dr. Türkan Saylan sanatla anıldı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:39

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Cumhuriyetin aydınlık yüzü ve derneğin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 89. doğum gününde bir dizi etkinlikle andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anmada usta yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Türkan” belgeseli izleyicilerle buluştu. Belgeselde, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın dağ köylerinde ve mezralardaki cüzzamla mücadelesi, hastaları yalnızca iyileştirmekle kalmayıp onların ihtiyaçlarına kulak vererek destek olma çabası ve kız çocuklarını okutma mücadelesindeki kararlılığı gözler önüne serildi. Saylan’ın “Cumhuriyeti korumak ve Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde geliştirmek sorumluluğu” vurgusu, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Belgeselin ardından, ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Onur Ertürkan, yaptığı açış konuşmasında, “Türkan Saylan’ın izinden giderek eğitimde fırsat eşitliği sağlama mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz,” sözleriyle izleyicilere ilham verdi. Daha sonra, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkan Saylan’ın yol arkadaşı Prof. Dr. Filiz Meriçli, Saylan’la birlikte geçen yıllardan anılarını paylaştı. Meriçli’nin duygusal sözleri, salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

LAİK TÜRKİYE VURGUSU

Gecede, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in video mesajı da izleyicilere sunuldu. Yüksel, mesajında şunları söyledi:

“Türkan Saylan, büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, devrimlerini geleceğe taşımak için yaşamının son anına kadar çalıştı. Cüzzamla mücadelesi sırasında hastalara köylerde ulaştı, onların kız çocuklarını okuttu ve kadınların Büyük Atatürk’ün devrimleriyle sağladığı hakları yaşayabilmesi için mücadele etti. Biz de ant olsun ki, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız.”

Etkinlikte sahne alan değerli ozan Yunus Kırılmış, Türkan Saylan’ın en sevdiği türkü olan “Sarı Gelin” ve kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği mücadelesine ithafen Nazım Hikmet’in “Kadınlarımız” şiirinden bestelenmiş ezgisiyle gecenin duygusal atmosferini daha da güçlendirdi.

Gecenin sonunda, Nebil Özgentürk, belgesel çekimi sırasında yaşadığı anıları paylaştı ve “Türkan Saylan’ın mücadelesi, yıllar geçse de sonsuza kadar yaşayacak,” sözleriyle salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, katılımcılar Türkan Saylan’ın ışığını geleceğe taşıma kararlılığıyla geceyi tamamladı.