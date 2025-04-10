Prof. Dr. Üstün Dökmen’den 'Acılı Bayram' mesajı
Türkiye, Ramazan Bayramı’na toplumsal huzursuzlukla girdi. Son dönemde yaşanan öğrenci tutuklamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, büyük tepkilere yol açtı. Yazarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen, bu acılı dönemde geleneksel bir mesaj vererek, bayramda tıraş olmadığını açıkladı.
Türkiye, bu Ramazan Bayramı’na siyasi ve toplumsal açıdan derin bir huzursuzlukla girdi. Son haftalarda yaşanan gelişmeler, özellikle öğrenci tutuklamaları ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, ülke genelinde büyük bir üzüntü ve tepkiye yol açtı.
Bu gelişmeler, toplumun her kesiminde yankı bulurken, yazarımız Prof. Dr. Üstün Dökmen de sessiz ama etkili bir mesajla duygularını paylaştı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dökmen, bu bayram neden tıraş olmadığını şu sözlerle ifade etti:
“Geleneklerimize göre acılı bayramlarda sakal tıraşı olunmaz. Bu bayram birçok yönden acılı bayramdı, milletçe üzgündük.”
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında süren davada verilen mahkeme kararı sonucunda tutuklanması, demokratik kamuoyunda şok etkisi yarattı. İmamoğlu’nun tutuklanması, muhalefet temsilcileri, uluslararası gözlemciler ve insan hakları savunucuları tarafından demokrasiye ağır bir darbe olarak nitelendirildi.
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