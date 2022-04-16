Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan 'TÜİK' açıklaması: 'Bir adım geri atan namerttir'
Enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceğine dair yasa taslağıyla ilgili konuştu. Ulusoy, AKP tarafından hazırlanan taslakla ilgili, “Bizi susturmayı çok isteyecekler. Asla susmayacağız. Bir adım geri atan namerttir" dedi.
AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre TÜİK’ten izinsiz istatistik açıklayanların 3 yıla kadar hapis cezası verileceğine dair çıkan haberlerle ilgili konuşan, ENAG kurucusu Veysel Ulusoy, rakamları açıklamaya devam edeceklerini, bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, "Ne getireceklerse getirsinler bu rakamları açıklamaya devam edeceğim. Beni susturmayı çok istiyorlar. Ama susmayacağımızı anladıkları için böyle bir yola giriyorlar" dedi.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenek'e konuşan Ulusoy, "Aldığım duyuma göre yüzde 40'larda bırakacaklardı enflasyonu, revize etmek zorunda kaldılar. Bizim somut verilerimizle" iddiasında bulundu.
Hakkında TÜİK'in şikâyeti üzerine açılan bir ceza davası da bulunan Prof. Dr. Ulusoy, şunları kaydetti:
"SUSMAYACAĞIMIZI ANLADIKLARI İÇİN..."
"6-7 yıl önce ben yola çıktığımda arkadaşlarımla çok çetrefilli çok riskli bir yola girdiğimizi konuştuk. Ancak biz halkın bütçesini doğru göstermek için bu kararlılığı gösterdik. Her şeyi üzerime alıyorum. Bunun başı ve sorumlusu benim. Bu suç olacaksa ben yüklenmeye hazırım. Bu suç benim suçum. Ne getireceklerse getirsinler bu rakamları açıklamaya devam edeceğim. Beni susturmayı çok istiyorlar. Ama susmayacağımızı anladıkları için böyle bir yola giriyorlar. Biz yine de bütün engellere rağmen bütün davalara rağmen halkın bütçesini korumak için elimizden geleni yaptık ve ciddi bir fayda sağladık.
Aldığım duyuma göre yüzde 40'larda bırakacaklardı enflasyonu, revize etmek zorunda kaldılar. Bizim somut verilerimizle. Bu sayede halkın bütçesine rahatlama sağladım. Bu benim bir bilim insanı olarak misyonum. Siz bir bilim insanına bir bilim grubuna vesayet atıyorsunuz. Koca bir istatistik bilimini vesayet altına alıyorsunuz. Biz açıklamaya devam edeceğiz. Bizi susturmayı çok isteyecekler. Asla susmayacağız. Bir adım geri atan namerttir."
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