Profesör Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince silmek zorunda kaldı…

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını duyurdu.

Müftülüğün kararı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal'ı rahatsız etti.

Uysal, “Atatürk'ün İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalıştığı”nı öne sürdü. Paylaşımı tepki çeken akademisyen daha sonra sildi.

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" dedi.

Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü.

Akademisyenin sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaştığı gönderiyi hesabından sildi.