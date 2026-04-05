Programı belli oldu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, bugün Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

ENTEGRASYON GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak. Temaslarda Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunun 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği görüşmelerde Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacağı temaslarda, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve HTŞ kontrolündeki Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara (Colani) ile üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.