Programı belli oldu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

Programı belli oldu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

5.04.2026 17:37:00
ANKA
Programı belli oldu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ve bölgedeki savaşın Suriye'ye etkileri ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'ye ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, bugün Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği" ifade edildi.

Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

ENTEGRASYON GÖRÜŞÜLECEK

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel meseleler ele alınacak. Temaslarda Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi bekleniyor.

Suriye’nin kuzeydoğusunun 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği görüşmelerde Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacağı temaslarda, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

ZELENSKİ VE ŞARA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Suriye'yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve HTŞ kontrolündeki Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara (Colani) ile üçlü bir görüşme de gerçekleştirecek.

Osmaniye ve Adana'da IŞİD operasyonu: Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı
Osmaniye ve Adana'da IŞİD operasyonu: Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı Osmaniye ve Adana’nın Ceyhan ilçesinde, "geçmişte Suriye’de terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen" Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı.
12 yıldır aranıyordu... MİT'ten 'Önder Sığırcıkoğlu' operasyonu: Suriye-Lübnan sınırında yakalandı
12 yıldır aranıyordu... MİT'ten 'Önder Sığırcıkoğlu' operasyonu: Suriye-Lübnan sınırında yakalandı Son dakika haberi... MİT ile Suriye İstihbarat Servisi'nin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.
İsrail tehdidi sonrası Suriye, Lübnan'la sınır kapısını kapattı
İsrail tehdidi sonrası Suriye, Lübnan'la sınır kapısını kapattı Şam yönetimi, İsrail’in Lübnan-Suriye sınırındaki Masna Sınır Kapısı’na yönelik saldırı tehdidinin ardından Cdeydet Yabus Sınır Kapısı’nı geçişlere kapattığını açıkladı.