Prometheus filmi konusu nedir, kim yönetti, oyuncuları kimler?

27 Nisan 2022 Çarşamba, 17:58

Prometheus, Ridley Scott'ınyönetmenlik koltuğunda oturduğu bilimkurgu filmi. Filmin orijinal hikâyesi Jon Spaihts tarafından yazıldı ve ardından Lost'un yaratıcısı Damon Lindelof'un katkılarıyla son haline geldi. Prometheus filmi kadrosuyla göz dolduruyor. Alien serisiyle benzerlikleri gözden kaçmayan film, aslında seriden tamamen bağımsız.









PROMETHEUS KONUSU NEDİR?





Bir uzay aracının dünyaya gelmesiyle, insana benzer bir yaratık elinde bulunan sıvıyı içer. Böylece yaratık parçalanmaya başlar ve parçaları suya karışır. Böylece onun DNA'sı biyogenez bir reaksiyon başlatır.

2089 yılında, arkeologlar Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway birkaç antik kültürün eserleriyle eşleşen İskoçya'da bir yıldız haritası keşfeder, insanları dünyaya getiren bu yaratıkları "Mühendis" olarak adlandırırlar. Peter Weyland, Weyland Corporation yaşlı CEO'su, yıldız haritalarından yararlanarak LV-223 gezegenine bir seyir finanse eder. Android David ise gemiyi kontrol eder.





Prometheus ekibi LV-233 gezegenine geldiklerinde, bu gezegenin dünyaya benzediğini fakat aslında aşırı nitrojenden dolayı yaşanamaz bir gezegen olduğunu keşfederler. Onlar taş yazıtları bulmak için geldikleri yerde, insansı bir kafatası ve büyük bir vücutla karşılaşırlar, bu bedenin aslında bir mühendis olduğunu düşünürler ve Shaw incelemek için onu gemiye götürür. Mürettebat onların soyunun tükenmiş olduğunu tahmin eder ve diğer organlarını da bulur. Ekip üyeleri Millburn ve Fifield keşiflerin büyümesinden rahatsız olurlar ve Prometheus'a geri dönmeye çalışırlar, ancak girdikleri mağarada kaybolurlar. Ortaya çıkan bir fırtına yüzünden keşif yarıda kalır. Silindire benzer bir yapı keşfeden Android David, bu silindirlerden koyu bir sıvı aktığını görür ve bundan birkaç örnek alır. Geminin laboratuvarında, mühendisin DNA'sı ile insan DNA'sını karşılaştırır. David silindiri ve içindeki sıvıyı inceler. Daha sonra kin duyduğu Holloway'ın içtiği şişenin içine bu sıvıdan damlatır. Kısa bir süre sonra Holloway ve Shaw cinsel ilişkiye girer. Bu arada, Holloway hızla hasta olmaktadır. Tüm mürettebatla beraber Prometheus'a geri dönerler ancak Vickers onu gemisine almak istemez, onu ateş silahıyla yakarak öldürür. Daha sonra, hamile kalamamasına karşın Shaw'ın hamile olduğu ortaya çıkar. Shaw daha sonra Weyland'ın Prometheus gemisinde olduğunu keşfeder. Onun amacı, yaklaşan ölümünü engellemektir ve mühendislerden sonsuz yaşam talep eder.





Ayrıca mutasyona uğramış Fifield Prometheus gemisinin hangarına saldırır ve mürettebattan birkaç kişiyi öldürür. Prometheus'un kaptanı Janek ateş silahıyla onu etkisiz hale getirir. Weyland ve Shaw eşliğinde takım, David'in keşfettiği kontrol odasına giderler. David uyutulmakta olan Mühendisi uyandırır ve Weyland ne istediğini açıklamak için onun dilinde konuşur. Mühendis ise sinirlenir, David'in kafasını koparır ve Weyland'ın takımını öldürerek cevap verir. Shaw kaçar ve Janek'e, mühendisin sıvıyı Dünya'ya götüreceğini ve tüm insanları öldüreceği hakkında uyarır. Vickers filika yardımı ile kaçar ve Janek Prometheus'u Mühendisin gemisine çarptırır. Mühendisin zemine çakılan gemisi Vickers'i ezer. Shaw Prometheus'un kaçış filikasına gider ve içinden çıkardığı yaratığın büyüdüğünü görür. David'in hâlâ aktif olan kafası Shaw'ı Mühendis'in hayatta olduğunu ve onun için geldiği hakkında uyarır. Mühendis filikaya girer ve Shaw'a saldırır ve çaresiz durumda kalan Shaw yaratığın kapısını açar ve yaratık Mühendisi yakalar. Yaratık yumurtasını mühendisin içine aktarır. Shaw, David'in kafasını alır ve diğer bir gemiyle gezegenden kaçar. İnsanları neden yok etmek istediklerini araştırmak üzere bir sefere çıkar.

Yaşam filikasında ise mühendisin içinden yaratık doğar.





PROMETHEUS NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımı Nisan 2010 ve ana çekimleri Mart 2011 tarihinde başlayan film için $120–130 milyon dolar bütçe ayrıldı. Proje boyunca 3D kameralar kullanıldı ve İngiltere, İzlanda, İspanya ve İskoçya'da pratik setler oluşturuldu.

Yönetmen Ridley Scott





PROMETHEUS OYUNCULARI





*Noomi Rapace

*Michael Fassbender

*Guy Pearce

*Idris Elba

*Logan Marshall-Green

*Charlize Theron

Prometheus filminin müziği ise Marc Streitenfeld tarafından bestelendi.