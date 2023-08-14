Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den Zonguldak'taki vahşet sonrası yetkililere çağrı: 'Acilen ruh sağlığı yasası çıkarılmalı'
Zonguldak'ta bir kadının anne ve anneannesini katlettiği vahşetle ilgili konuşan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, her ilde nüfus oranına göre yataklı psikiyatri hastanesi açılmasını ve acilen ruh sağlığı yasası çıkarılması gerektiğini söyledi.
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Zonguldak Devrek'te yaşayan bir kadın, anne ve annesini baltayla öldürüp ceset parçalarını camdan dışarı attı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne götürülen kadın, kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttu.
Olayla ilgili takipçilerinin soruları üzerine paylaşım yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, her ile nüfus oranına göre yataklı psikiyatri hastanesi yapılması gerektiğini söyledi.
"ACİLEN RUH SAĞLIĞI YASASI İSTİYORUZ"
Türkiye'nin gündemine oturan vahşetle ilgili takipçilerinden çok soru aldığını söyleyen Verimli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok soru geliyor fakat Zonguldak'taki olayla ilgili konuşmayacağım. Her ile o ilin nüfusunun oranına göre belirlenecek Yataklı Psikiyatri Hastanesi ve acilen Ruh Sağlığı Yasası istiyoruz diyorum düzenli olarak" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Dün saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken baltayla saldırdı.
Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.
PARMAĞINI KOPARTIP YUTTU
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde baltayla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı.
Çataklı'nın Emniyet'teki ifadesi sırasında da sadece tekbir getirdiği, cinayet anında evde sela okuduğu ortaya çıktı. Çataklı'nın hastanedeki sağlık kontrolü sırasında ise kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi. Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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