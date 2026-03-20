Psikiyatrist ve yazar Erdoğan Özmen hayatını kaybetti

Psikiyatrist ve yazar Erdoğan Özmen, 67 yaşında hayatını kaybetti.

1959 yılında Denizli’de doğan Özmen, uzun yıllar psikiyatri alanında çalıştı. Özellikle psikanaliz, bilinçdışı, melankoli ve depresyon üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Özmen, düşünce dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Birikim Dergisi başta olmak üzere çeşitli yayınlarda yazılar yazan Özmen’in, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserleri arasında Psikanalizin Serüveni ve Çağrısı, Rüyada Uyanmak, Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan ve Freud ve Lacan yer aldı.

Psikiyatri ile düşünce dünyasını bir araya getiren çalışmalarıyla bilinen Özmen, Türkiye’de eleştirel düşünce ve psikanaliz alanındaki üretimleriyle öne çıktı.

İletişim Yayınları tarafından yapılan açıklamada, “Dostumuz, arkadaşımız, yazarımız Erdoğan Özmen aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyük. Kitaplarıyla, yazılarıyla hep aramızda olacak” ifadelerine yer verildi.

Birikim Dergisi de yayımladığı taziye mesajında, “Erdoğan Özmen’i kaybettik. Psikanaliz üzerine düşünmeye ve psikanalizle düşünmeye verdiği emek muazzamdı” değerlendirmesinde bulundu.

Özmen için cenaze namazının 21 Mart’ta öğle namazını müteakip İstanbul’daki Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacağı, ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.