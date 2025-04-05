Psikologlar yeni yönetmeliğe tepkili: ‘Düzenleme değil, yok sayma!’

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

Resmi Gazete’de 29 Mart’ta yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile lisans mezunu psikologların ve klinik psikoloji alanı dışında uzmanlığı bulunan psikologların mesleklerini serbest olarak icra etmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından imkansız hale getirildi. Psikologlar Birliği tarafından yönetmeliğe ilişkin yayımlanan yazılı itirazda “İlgili yönetmelikte tüm sağlık meslekleri lisans düzeyinde temsil edilirken, lisans düzeyindeki psikoloji mezunları dışlanarak bu kapsama dahil edilmemişlerdir. Bu durum, binlerce psikoloğun, geri dönüşü olmayacak şekilde mağdur edilmesine sebep olacak” denildi.

‘BİLİMSEL EMEĞİN HİÇE SAYILMASI’

Cumhuriyet’e konuşan Uzman Psikolog Servet Aşan da “Yıllarca klinik psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmış meslektaşlarımız, yalnızca diplomalarında ‘klinik’ ibaresi yer almadığı için sistem dışına itildi. Bu bir düzenleme değil, yok saymadır. Mesele sadece ‘çalışamamak’ değil. Mesele; bilimsel emeğin hiçe sayılması, mesleki kimliğin değersizleştirilmesi ve insan ruh sağlığının ciddiye alınmamasıdır” dedi. Psikoloji bölümlerinin bu ülkenin en yüksek puanla öğrenci alan bölümlerinden biri olduğunu vurgulayan Aşan, “Bu bölüme girmek de mezun olmak da kolay değildir. Ancak mezun olduğumuzda elimizde kalan, çalışamayacağımız bir diploma, kullanamayacağımız bir unvan ve geleceğimizin üzerindeki belirsizliktir. Ayrıca, ülkemizde devlet üniversitelerinin klinik psikoloji programlarının kontenjanları çok düşük; vakıf üniversitelerinin ise eğitim ücretleri milyon liralara ulaşmaktadır. Bu koşullar altında, psikoloji mezunlarının uzmanlık eğitimine erişimi ciddi şekilde engellenmektedir. Maddi imkanı olmayan pek çok meslektaşımız, ne yazık ki mesleğini icra edemez hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

‘RUH SAĞLIĞI TERAPİDEN İBARET DEĞİL’

Aşan, “Klinik psikoloji dışında uzmanlaşan alanlar; uygulamalı psikoloji- genel psikoloji – adli psikoloji, sağlık psikolojisi, spor psikolojisi, nöropsikoloji, gelişim psikolojisi – bu yönetmelikle yok sayılmıştır. Toplumun ruh sağlığı yalnızca terapiden ibaret değildir. Tüm bu yönleriyle psikologluk mesleğinin yalnızca klinik psikolojiye indirgenmesi bilimsel ve mesleki gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Psikologların sunabileceği çok yönlü hizmetler, bu sınırlayıcı bakış yüzünden heba edilmektedir” diye konuştu.

‘HALKIN RUH SAĞLIĞINA ERİŞİMİNİ SINIRLAR’

Bugün serbest çalışamayan psikoloğun yarın başka işlerde, başka alanlarda savrulmaya zorlanacağını söyleyen Aşan, “Bu yalnızca bireysel bir sorun değildir. Bu, halkın ruh sağlığına erişimini sınırlayan, toplumun geleceğini zedeleyen yapısal bir sorundur. Yönetmelik yeniden düzenlenmeli, psikologların serbest meslek hakkı verilmelidir. Psikoloji lisans mezunlarının serbest çalışabilmelerinin önünün açılması, ‘klinik psikoloji’ ibaresi yer almayan ama bu eğitimi fiilen almış kişilere yönelik geçici bir geçiş süreci tanınması, psikologların mesleki tanımının yapılması, ruh sağlığı alanındaki çok boyutlu uzmanlıkların göz önünde bulundurulması, Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması acil ve zorunludur” ifadelerini kullandı.