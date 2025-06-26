PTT’de torpilli atama! Yandaş sendikacıya torpil WhatsApp yazışmalarında ortaya çıktı…

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Öztürkmen, PTT’de liyakatı hiçe sayan bir torpil skandalını daha belgeledi. Öztürkmen, geçtiğimiz ay PTT’ye alınacak personel için AKP Gaziantep İl Başkanlığına kontenjan ayrıldığını gösteren belgeleri kamuoyuna açıklamıştı. Öztürkmen’in iddiaları yeni belgelerle derinleşti.



Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Gaziantep Whatsapp grubunda, Birlik Haber-Sen Gaziantep İl Başkanı ve PTT çalışanı İbrahim Halil Yorulmaz’ın, torpil taleplerini açıkça yazışmalara döktüğü ortaya çıktı. Yorulmaz’ın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök’e gönderdiği mesajlarda, “PTT Başmüdür Yardımcısı” ya da “müdür vekili” olarak atanmak istediğini ve böylece müdür maaşı almayı hedeflediğini ifade ettiği görüldü.

AKP’Lİ İSİMLER REFERANS OLDU

Yorulmaz, torpil talebinde Fatma Şahin ve AKP Milletvekili Abdulhamit Gül’ün adını da geçirerek CV’sinin bu isimlere iletilmesini istemiş. Ayrıca, kızının geçen dönem AK Parti Gaziantep İl Yönetiminde yer aldığını da hatırlatarak torpil talebine dolaylı bir referans eklemiş.

Yorulmaz’ın mesajlarının ardından talebinin kısa sürede karşılık bulduğu ve 20 Eylül 2024 tarihli kararla PTT Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğüne atandığı öğrenildi. Üstelik Yorulmaz’ın sadece önlisans mezunu olduğu bilgisi de belgelerde yer aldı.

“ALIN SİZE BELGELER!”

CHP’li Öztürkmen’in açıklamasının tamamı şöyle:

“PTT'ye alınacak personel için AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına kontenjan ayrıldığını gösteren yazışmaları geçen ay kamuoyuna belgesiyle açıklamıştım. AK Parti yöneticilerinden PTT'ye alınacak personel için birer isim istendiğini gösteren yazışmalar torpilin en net belgesiydi. Açıklamalarım kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ancak sorumlulardan gık çıkmadı. Bir savcımız çıkıp da buradaki usulsüzlüğü soruşturmadı. Ancak biz bu rezaletin peşini bırakmayacağımızı ilan etmiştik. Öyle de yaptık. PTT’de yaşanan yeni bir skandalın belgesine ulaştık. Yandaş sendika Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Gaziantep Whatsapp grubunda, Birlik Haber-Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz, torpil talebinde bulunuyor ve CV’sini paylaşıyor. PTT çalışanı Yorulmaz, “Başkanım” diye hitap ettiği Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök’ten “PTT Başmüdür Yardımcısı” ya da “müdür vekili” yapılmasını talep ediyor. Böylece “müdür maaşı” alabileceğini belirtiyor. Yorulmaz, CV’sini daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de verdiğini ve ‘Yardımcı olacağını”’söylediğini anlatıyor. CHP kurultayı iddianamesine başsavcılıktan itiraz İçeriği Görüntüle Yorulmaz, Ahmet Gök’ten CV’sini Fatma Şahin’e ve AKP Milletvekili Abdulhamit Gül’e atmasını da istiyor. Yorulmaz, talebinin sonunda kızının geçen dönem AK Parti İl Yönetiminde yer aldığını da hatırlatıyor. Bu yazışmalardan kısa süre sonra Yorulmaz’ın torpil talebi yerine getiriliyor. Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nün 20 Eylül 2024 tarihli atama kararıyla Yorulmaz, PTT Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlüğüne atanıyor. Üstelik Yorulmaz lisans değil önlisans mezunu. Torpilin belgesi olmaz denirdi. Alın size belgeler! Bundan daha net torpilin belgesi mi olur! Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında dirsek çürütürken, sınavlarda ter dökerken, AK Parti 23 yıllık iktidarı boyunca bir torpil düzeni inşa etti ve kamu kurumlarını liyakatsizler ordusuyla doldurdu. Hiçbir AKP’li siyasetçiyi istifaya davet etmiyoruz. Çünkü “istifa” onların defterinden çoktan silindi. Ancak bir umut Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Çünkü torpil, suçtur ve görevi kötüye kullanmaktır! AKP’nin inşa ettiği torpil düzenini eninde sonunda yıkacağız. Görevlere bu vatanın çalışkan ve liyakatli gençleri gelecek!”







