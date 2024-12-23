'PTT' yalanıyla vurgun! Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 tutuklama

Mersin’de kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtan ve ’adınıza kırmızı mühürlü tebligat var’ diyerek 7 kişiden 519 bin TL dolandıran 6 kişilik çete yakalanıp tutuklandı.

'PTT' yalanıyla vurgun! Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:28

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ’Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları ’adınıza kırmızı mühürlü tebligat var’ şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Mersin #PTT

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