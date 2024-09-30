PTT'nin dağıtım araçlarıyla halı saha maçına geldiler: Yurttaşlar tepki gösterdi
Kocaeli'de PTT'nin futbol turnuvasına çalışanlar kurum araçlarıyla geldi. yurttaşlar araçları tek tek sayarak duruma tepki gösterdi.
Kocaeli'de hafta sonu PTT'nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park'ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personeller dağıtım araçlarıyla geldi. İlçelerden gelen personellerin kuruma ait araçları kullanması yurttaşların tepkisini çekti.
Araçları tek tek sayan yurttaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi.
Etiketler: #futbol turnuvası #halı saha #PTT
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