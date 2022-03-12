PTT’nin mali tablolarında da hatalar olduğu ortaya çıktı

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:13

Kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’na yönelik denetim raporunda, PTT’nin mali tablolarında büyük hatalar olduğu ifade edildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, kurumda incelemelerin sürdüğünü belirtti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, PTT’nin 2018’de bir altın şirketini fonlamak için 2 milyon dolarlık harcama yaptığı, ancak bu paranın kuruma bir kazanç olarak geri dönmediği, PTT Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından 2020 yılında hazırlanan TVF Denetim Raporu’nda, bağımsız denetçiler tarafından PTT hakkında olumlu görüş bildirilmediği belirtildi. Konu hakkında TBMM’deki denetim görüşmeleri sırasında bilgi almak isteyen muhalefetin bu talebi geri çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da bu gelişmelerin ardından TVF denetimleri sırasında Meclis’e gelen Genel Müdür Arda Ermut’a, denetçilerin olumlu görüş bildirmemesinin nedenini sordu.

AYRINTI VERMEDİ

Kuşoğlu’na yazılı yanıt gönderen Ermut, mali tablolarda ortaya çıkan büyük hatalara dikkati çekti. Hatalarını ayrıntılarını açıklamayan Ermut, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Varlık Fonu portföyündeki diğer şirketler gibi PTT’nin de konsolidasyona dahil olan mali tablolarının uluslararası standartlarda dört büyük denetim firmasından biri tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır. Denetçiler tarafından standartlar gereği belli bir tutarın üzerinde hata olması durumunda denetçi tarafından olumlu görüş oluşturulamamaktadır. PTT’nin denetim bulguları denetçinin belirlediği önemlilik seviyesinin üzerinde olduğundan bulgular görüşe taşınmış ancak görüş oluşturulamamıştır. PTT’nin denetim bulguları ve aksiyon planı üzerinde çalışılmaktadır. TVF konsolide mali tablolarının büyüklüğü düşünüldüğünde PTT’nin görüş bildirilemeyen mali tablosu, TVF konsolide düzeyinde şartlı görüş maddesine dönüşmüş durumdadır.”

"HESABI SORULACAK"

Kendisine gönderilen yanıta ilişkin BirGün’e bir açıklama yapan CHP’li Kuşoğlu, PTT’nin Meclis tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi. Bağımsız denetçilere açılan kurumun milletvekillerinin denetimine açılmamasını “kabul edilemez” olarak değerlendiren Kuşoğlu, “Siyasetin kirlenmesinin yanı sıra Meclis’in görevini yapmasının da engellenmesi büyük bir skandal. Özel bir şirkete kamunun mahremi açılırken gerçekler millet iradesinden kaçırılıyor. Kamuda vicdanlı ve işini namusu ile yapan bürokratlara güveniyoruz. Zamanı geldiğinde bu dosyaların tek tek hesabı sorulacaktır” dedi.