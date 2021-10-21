PTT'nin yurt dışı gönderimine yüzde 300’e varan zam
Son dönemde gıdadan enerjiye çok sayıda sektörde görülen zam yağmurlarından PTT de nasibini aldı. PTT'nin yurtd dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapıldı.
Geçmiş dönemlerde mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için uygulanan sabit fiyat kalktı; yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi.
Böylece yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e yaklaşan oranlarda zam geldi. Örneğin 2020'de Almanya'ya 6.5 TL'ye gönderilen kayıtsız mektup artık ortalama 20 liraya gönderilebiliyor.
GİŞEDE ÖĞRENDİLER
TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.58 olarak açıklamıştı ancak 11 Ekim itibarıyla PTT'nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300'e varan zam yapıldı.
Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre; PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmedi. Yurttaşlar, işlem gerçekleştirdiği sırada zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.
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