Purmo işçisi greve çıkıyor
Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Purmo Group işçileri yarın sabah greve çıkıyor. Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada TİS krizi çözülemedi. İşçiler yarın greve gidecek.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet yürüten metal fabrikası Purmo Group ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Birleşik Metal İş Sendikası, yarın saat 11’de fabrikaya grev pankartı asarak greve çıkacaklarını duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada “Tüm sınıf kardeşlerimizi ve emek dostlarını Purmo Group grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.
PURMO'DA GREV BAŞLIYOR!— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) May 7, 2024
İzmir Kemalpaşa’da bulunan Purmo Group işyerinde, işverenlikle yürüttüğümüz toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması nedeniyle almış olduğumuz grev kararını hayata geçiriyoruz.
İzmir Şubemizde örgütlü Purmo işçileri, Genel Yönetim Kurulumuzun… pic.twitter.com/BcXSkZBalU
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