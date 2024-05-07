Purmo işçisi greve çıkıyor

Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Purmo Group işçileri yarın sabah greve çıkıyor. Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada TİS krizi çözülemedi. İşçiler yarın greve gidecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:05
Purmo işçisi greve çıkıyor
Abone Ol google-news

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet yürüten metal fabrikası Purmo Group ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Birleşik Metal İş Sendikası, yarın saat 11’de fabrikaya grev pankartı asarak greve çıkacaklarını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada “Tüm sınıf kardeşlerimizi ve emek dostlarını Purmo Group grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.


İzmir haberleri Kemalpaşa haberleri Birleşik Metal İş haberleri grev haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Bahar’dan üzen haber… Bu hafta yayımlanmayacak! İşte nedeni

Bahar’dan üzen haber… Bu hafta yayımlanmayacak! İşte nedeni
İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama

İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama
Ağrı, Kars ve Erzincan’ın yüksek kesimleri Mayıs ayında karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan’ın yüksek kesimleri Mayıs ayında karla kaplandı
İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti

İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti
Fethiye’de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı

Fethiye’de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı
Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı

Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı
Bahadır Erdem kimdir? CHP’ye katılan Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?

Bahadır Erdem kimdir? CHP’ye katılan Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli?