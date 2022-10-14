Putin'den NATO'ya uyarı: Olası bir çatışma küresel felakete yol açacak

14 Ekim 2022 Cuma, 16:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vladimir Putin, NATO ile Rus ordusu arasında doğrudan bir çatışma olasılığının "çok tehlikeli bir adım" olduğu ve "küresel bir felakete yol açacağı" konusunda uyardı.

Putin, "Her halükarda, bazı NATO birliklerinin Rus ordusuyla doğrudan temasa, doğrudan çatışmaya girmesi, küresel bir felakete yol açabilecek çok tehlikeli bir adımdır." dedi.

Putin, Rusya'nın, Ukrayna'yı yok etmek gibi bir hedefinin olmadığını söyledi.

"TAHILLARIN SADECE BİR KISMI FAKİR ÜLKELERE GİDİYOR"

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Astana'da gerçekleştirdiği görüşmede tahıl anlaşması kapsamında tahıl sevkıyatının yapılandırılmasını ve en fakir ülkelere gönderilmesini ele aldıklarını söyledi.

Putin, "Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl ihracatını organize etmede aktif bir katılımcıydı. Ukrayna tahılının sadece bir kısmı BM aracılığıyla dünyanın en fakir ülkelerine gidiyor. Erdoğan ile bunu da konuştuk" dedi.

"ERDOĞAN ÇEŞİTLİ SORUNLARDA ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına değinen Putin, bu konuda Erdoğan'ın "önemli bir rol" oynadığını vurguladı.

Putin, "Erdoğan, savaşta esir takası dahil olmak üzere bir dizi sorunun çözümünde zaten oldukça önemli bir rol oynadı. Bu işe gerçekten kişisel olarak dahil oldu ve bildiğiniz gibi bir sonuca vardık" diye konuştu.

Putin ayrıca, Erdoğan'ın kendisine "minnettar" olduklarını sözlerine ekledi.