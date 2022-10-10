Putin'den Ukrayna'ya suçlama: Türk Akımı'na saldırı düzenlemeye teşebbüs ettiler
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tarafından Türk Akımı doğal gaz boru hattının sabotaj girişimine maruz kaldığını ileri sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya düzenlenen geniş çaplı saldırı sonrasında konuştu.
Vladimir Putin, Ukrayna'nın, elektrik santrallerine ve gaz tedarik hatlarına sabotaj girişimlerinde bulunduğunu savundu.
Putin, Türk Akımı doğal gaz boru hattının da sabotaj girişimine maruz kaldığını dile getirdi.
Putin, Ukrayna'yı suçlayarak, "Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümünü baltalamaya teşebbüs de dahil olmak üzere bir dizi terör saldırısı ve benzeri suç teşebbüsü işlenmiştir. Bütün bunlar, bu terör saldırılarının gözaltındaki faillerinin kendi ifadeleri de dahil olmak üzere nesnel verilerle kanıtlanmıştır” dedi.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıya değinen Putin, Rus uzmanların olay yerine girmesine izin verilmediğini söyledi.
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