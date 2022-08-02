Putin'in eski temsilcisi hakkında zehirlenme iddiası

02 Ağustos 2022 Salı, 11:44

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra görevinden istifa ederek Rusya'dan ayrılan Putin'in eski özel elçisi Anatoly Chubais'in 31 Temmuz'da, "nadir rastlanan nörolojik bozukluk" belirtileriyle kritik bir durumda hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Özel Elçisi Anatoly Chubais

"ELLERİ VE AYAKLARI ANİDEN UYUŞMAYA BAŞLADI"

The New York Times'in haberine göre, Chubais'in eşi Avodtya Smirnova, Rus gazeteci Ksenia Sobchak'a verdiği demeçte, eşinin ellerinde ve bacaklarında ani uyuşmalar başladığını söyledi.

Smirnovaya, gazeteye demecinde, eşine "Guillain-Barré sendromu" adı verilen ve vücudun bağışıklık sistemi sinirlerine saldıran, nadir görülen bir hastalık teşhisi konduğunu belirtti.

Rus gazateci Sobchak, Telegram üzerinden yapılan görüşmede Smirnova'ya, eski üst düzey bürokratın hangi ülkede ve klinikte olduğunu sordu, fakat Smirnova bu sorulara cevap vermekten kaçındı.

Avodtya Smirnova, Anatoly Chubais

ZEHİRLENDİ Mİ?

The New York Times, Chubais'in durumuna ilişkin olarak "zehirlenme" ihtimalini öne sürdü, ancak bununla ilgili herhangi bir delil ortaya konmadı.

Rusya'daki muhaliflerinin zehirlendiği bir dizi olaya atıfta bulunan gazete, muhalif siyasetçiler Aleksei A. Navalny, Vladimir Kara-Murza ve eski KGB ajanı Alexander V. Litvinenko'nun başına gelenleri hatırlattı.

İSTANBUL'DA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Rus Kommersant gazetesi 24 Mart'ta yayınladığı bir haberde, Chubais olduğunu iddia ettiği kişinin, bir Türk bankasına ait ATM'nin önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve haberi okuyucularına, "Chubais İstanbul'a geldi" başlığıyla duyurmuştu.

Chubais'in istifasına ilişkin Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın savaş kararına karşı olduğu için istifa ettiğini ve bir daha Rusya'ya dönme niyeti olmadığını söylemişti.

Kommersant

İSTİFA EDEN EN ÜST DÜZEY YETKİLİ

Chubais, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek mevkideki Rus yetkili oldu.

Eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde, Sovyetler Birliği sonrası Rusya’da yapılan özelleştirmelerin mimarı olarak öne çıkan Chubais, bir dönem Putin'in uluslararası iklim elçisi olarak da görev yapmıştı.