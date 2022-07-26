PYD'li Salih Müslim: Rusya bize 'Rejime teslim olun' diyor, ABD ise parmağını bile kıpırdatmıyor
Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde eş başkanı Salih Müslim, ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek, örgütün öfkeli olduğunu ve ihanete uğradığını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde eş başkanı Salih Müslim, Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Al Monitor'a değerlendirmelerde bulundu.
Müslim açıklamasında, "Türkiye'nin ne yapacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ancak, ilerlemek için Rusya'dan en azından bir sarı ışık alması gerekiyor" dedi.
'HAZIRLIKLARININ ÇOĞUNU TAMAMLADILAR'
Salih Müslim, Türkiye'nin hazırlıklarından da bahsederek, "Tel Rıfat ve Münbiç civarındaki bölgelerde hazırlıklarının çoğunu zaten tamamladılar. Saldırmaktan başka yapacakları bir şey kalmadı" diye konuştu.
Muslim, TSK'nın olası operasyonuna birlikte karşı koymak için Suriye ordusuna mensup pek çok askerin Münbiç ve Tel Rıfat'a konuşlandırıldığını doğruladı.
Müslim, Rusya'nın sahadaki tavrına ilişkin olarak da "Rusya bize 'Rejime teslim olun' diyor, başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Müslim ayrıca, ABD'nin PYD ile ilişkisine değinerek, "Bizim için parmağını bile kıpırdatmıyor. İnsanlar bunu görüyor ve IŞİD'e karşı savaşta yaptıkları tüm fedakarlıklardan sonra öfkeliler ve ihanete uğramış hissediyorlar" dedi.
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