Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü soran Atay'a fezleke

06 Temmuz 2021 Salı, 15:36

Aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun da bulunduğu 20 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 20 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi.

Barış Atay hakkında hazırlanan fezlekede AKP'li Canikli'nin avukatı Cebrail Çetinkaya'nın dilekçesine yer verilirken, Barış Atay'ın Canikli'ye iftira attığı öne sürüldü.

Canikli'nin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede Barış Atay'ın 23 Mayıs 2019 tarihinde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Rabia Naz Vatan'ın Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin söylediği sözlere yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Barış Atay'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekede şu ifadeler kullanıldı:

"Şikayet edilen 27. Dönem Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 23/05/2019 tarihinde TBMM bünyesinde yaptığı basın toplantısında müştekiye yönelik "... hak arayışında olan bir babadan bahsediyoruz ki bu babayı ısrarla konuşturmayan, bir yıldır kurumlar arasında gidip gelmesine sebep olan ve akıl hastası yaftası yapıştırılan, akıl hastanesine yatırmaya çalışılan organize bir çeteden bahsediyoruz demek çok fazla olmayacaktır. Bu olayın içinde belediye başkanı var, belediye başkanının yeğeni var, AKP Milletvekili Nurettin Canikli var. " şeklinde beyanda bulunmak suretiyle iftira suçunu işlediği, adı geçen isnat olunan suçun yasal unsurları itibariyle oluştuğu anlaşıldığından şikayet edilen 27. dönem Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."