Rabia Naz dosyasında kritik gelişme: Aile, Akın Gürlek'le görüşecek

Türkiye'de faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik süreç kapsamında Rabia Naz Vatan dosyası da gündeme geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor" açıklamasının ardından Rabia Naz'ın ailesinin Adalet Bakanlığı ile görüşeceği belirtildi.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Bakanlık tarafından arandıklarını ve görüşme için gün belirleneceğini söyledi.

AYM'DEN "HAYAT HAKKI İHLALİ" KARARI

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz eylül ayında Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın "gereken özen ve ciddiyetten uzak" yürütüldüğüne hükmetmişti.

AYM, hayat hakkının usul boyutunun ihlâl edildiğine karar vererek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Baba Şaban Vatan, AYM kararıyla dosyadaki ihlâllerin ortaya çıktığını, delillerin karartıldığını ve bazı ifadelerin alınmadığını savunmuştu. Dosya daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı.