Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, AKP'li Canikli'nin şikayeti üzerinde cezaevine girdi

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili iddiaları gündeme getiren babası Şaban Vatan, eski Bakan Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine hapis cezası aldı. Vatan bugün cezaevine girdi.

Vatan, sabah saat 07.30’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olacağını duyurdu. Araçtan çektiği videoda gözyaşlarına hâkim olamayan Vatan, "Katillerin ifadesi bile alınmadı ama biz adliye koridorlarında süründük" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı bulunan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz için başlatılan adalet arayışı, yıllardır Türkiye gündeminde. Yetkililer olayın "yüksekten düşme sonucu ölüm" olduğunu açıklamıştı. Ancak baba Şaban Vatan, kızına araç çarptığını ve olayın siyasî nüfuzla örtbas edildiğini ileri sürmüştü.

CANİKLİ'YE YÖNELİK SÖZLERİNE HAPİS CEZASI

Vatan’ın, kazaya karışan aracın sahibinin dönemin AKP'li Bakanı Nurettin Canikli'ye yakın kişilerden olduğunu iddia etmesi ardından Canikli, Vatan hakkında "hakaret" ve "kişisel verileri paylaşma" suçlarından dava açmıştı. Mahkeme, Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

“BEN GİDER CEZAMI YATAR ÇIKARIM...”

Vatan, cezaevine girmeden “Ben gider cezamı yatar çıkarım ama katilleri koruyanlar bir gün yaşattıklarını yaşarlar. Bu zulüm karşılıksız kalmayacak” ifadelerini kullandı.