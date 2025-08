Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cezaevinden Cumhuriyet’e konuştu: ‘Sen merak etme kızım’

Giresun Eynesil’de 2018’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz’ın (11) babası Şaban Vatan, adalet mücadelesi nedeniyle 30 Temmuz’da girdiği cezaevindeki 17. gününde Cumhuriyet’e konuştu.

Mektubunda, kızının ölümünü aydınlatmak için verdiği yedi yılı aşkın mücadelenin susturulmak istendiğini belirten Vatan, “Cezayı suçlu olduğum için değil, haklı olduğum için çekiyorum” dedi.

‘ASLA PES ETMEYECEĞİM’

Rabia Naz’ın ölümünün ardından olayın örtbas edilmek istendiğini ileri süren baba Vatan, cezaevinde geçirdiği her günün adalet arayışıyla geçtiğini ifade etti. Vatan, “Cezaevindeki her günü mücadele eden bir baba, adaletsizliğe karşı direnen bir yurttaş olarak geçiriyorum. Bu cezayı susturulmak için çekiyorum ama asla pes etmeyeceğim. Suçlu değilim, katillerin hak ettiği cezayı alması için 7 yıl 4 aydır mücadele eden bir babayım. Adaletin her gün öldürüldüğü bir ülkedeyiz maalesef.”

SAAT 22.00 ÇAĞRISI

Vatan, mektubunda kızının fotoğraflarında gözlerinin kendisine umut verdiğini belirtti ve topluma şu çağrıyı yaptı: “Her gün, her an Rabia Naz’ımızın resmindeki gözlerine bakarak ‘Sen merak etme kızım, asla pes etmeyeceğiz’ diyorum. Bedenimi tutsak etseler de zihnimi asla tutsak edemezler. Herkesten tek isteğim var: Rabia Naz’ımızı unutmayın. Her akşam saat 22.00’de ‘#RabiaNazİçinADALET’ demeyi unutmayın.”

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, TBMM’de kurulan araştırma komisyonu ve İstanbul Barosu’nun hazırladığı raporlarda birçok usulsüzlük tespit edilmişti. Ancak bugüne kadar hiçbir kamu görevlisi ya da şüpheli yargılanmadı. Şaban Vatan, “ Daha güçlü olarak adalet mücadelesine devam edeceğiz. Tutsak olması gereken biz değil, katillerdi. Bu olayların üstünü örten, ihmali bulunan herkesin bir gün hukuk önünde hesap vermesi gerekir.”

‘SONUNDA KAZANACAĞIZ’

Mektubunu umut dolu cümlelerle bitiren Vatan, topluma şöyle seslendi: “Herkese sonsuz minnettarım. Kimse umutsuz olmasın. Sonunda biz kazanacağız. Şu an kaybettiklerimizin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz. Her biri için tek tek hesap sorulacak.”