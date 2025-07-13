Pazartesi günü cezaevine girecek olan Şaban Vatan, “Katillerin mi yargılanıp hapis yatması gerekiyor yoksa kızı için mücadele eden bir babanın mı?” diyerek isyan etti.
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hapse giriyor…
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılmayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, eski AKP'li vekil Nurettin Canikli'nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı!
13.07.2025 00:21:00
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Haber Merkezi
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılmayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, eski AKP'li vekil Nurettin Canikli'nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı!
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