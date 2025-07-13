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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hapse giriyor…

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hapse giriyor…

13.07.2025 00:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hapse giriyor…

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve ölümü hala aydınlatılmayan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, eski AKP'li vekil Nurettin Canikli'nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Pazartesi günü cezaevine girecek olan Şaban Vatan, “Katillerin mi yargılanıp hapis yatması gerekiyor yoksa kızı için mücadele eden bir babanın mı?” diyerek isyan etti.

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