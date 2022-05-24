Rabia Yaman'ın sır ölümü: Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Yaman'ın (17) olay sırasında yanında olan 3 arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bir sitede meydana geldi. Sitedeki bir binanın 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde “Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.
'RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI
Mehmet K.'nin ise ifadesinde "Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi.
Olayla ilgili gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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