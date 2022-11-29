Radyo programcısı, hastanedeki annesini ziyaretten dönerken kazada öldü
Ankara'da yerel radyoda çalışan Latife Yıldırım (39), hastanede tedavi gören annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Polatlı Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan annesini ziyarete giden Latife Yıldırım isimli radyo programcısı, eve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Yıldırım'a önce Erol T. kontrolündeki kamyonet, ardından ise Okan Ö. kontrolündeki 71 ACL 674 plakalı otobüs çarptı. Yıldırım, çarpmanın etkisiyle 40 metre savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan otobüs ve kamyonet sürücüsü savcının talimatıyla gözaltına alındı.
Polatlı'da yerel bir radyoda çalışan Latife Yıldırım'ı, çalışma arkadaşları Mehmet Salçın ve Murat Şahinoğlu kaza yerinde yalnız bırakmadı. Yıldırım'ın cenazesi başında bulunan meslektaşları uzun süre gözyaşı döktü.
Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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