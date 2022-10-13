Ralli heyecanı Ege’ye taşınıyor
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı ‘Royal Teos Ege Rallisi’ İzmir’in Seferihisar ilçesinde 15-16 Ekim’de koşulacak.
Ege’yi ralli heyecanı sardı. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı ‘Royal Teos Ege Rallisi’, 15-16 Ekim tarihlerinde İzmir’in Seferihisar ilçesinde koşulacak. İzmir Valiliği, Seferihisar Kaymakamlığı, Menderes Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin destekleriyle Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 31. kez düzenlenecek olan rallide, 67 otomobil ve 134 sporcu iki gün boyunca 283,42 kilometre uzunluğundaki klasikleşmiş asfalt parkurda mücadele edecekler.
15 Ekim Cumartesi sabahı saat 11.00’de Royal Teos önünden başlayacak olan organizasyon ilk gün Orhanlı (Williams) ve Beyler etaplarının ikişer geçilmesinin ardından saat saat 18.00’den itibaren sona erecek. Ekipler 16 Ekim Pazar sabahı saat 09.00’da direksiyon başına geçerek Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etaplarını iki kez geçtikten sonra saat 16.30’dan itibaren Teos Marina’daki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacaklar.
Organizasyon Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’na da puan verecek.
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