Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı: 19 can kaybı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu. Bayramda meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 19 oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen 709 trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 280 kişinin yaralandığını açıkladı.
CAN KAYBI ARTIYOR
Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nın ikinci günündeki acı tabloyu paylaştı.
X'ten bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.
TOPLAM CAN KAYBI 19
Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi
ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise
yaralandı” dedi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2025
??14 vatandaşımız hayatını kaybetti,
??1.280 vatandaşımız ise yaralandı.
14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram… pic.twitter.com/FpeCUHXL7S
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları!