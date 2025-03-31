Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı: 19 can kaybı!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:24

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde meydana gelen 709 trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 280 kişinin yaralandığını açıkladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nın ikinci günündeki acı tabloyu paylaştı.

X'ten bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 280 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

TOPLAM CAN KAYBI 19

Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı” dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: