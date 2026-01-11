Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 21 Aralık Pazar günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İlk oruç tarihi ne zaman?

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BA ŞLAYACAK?

Ramazan’ın 1. ve ilk orucun tutulacağı gün 19 Şubat Perşembe olacak. 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece ise ilk sahura kalkılacak.

Milyonlarca Müslüman 19 Şubat itibarıyla oruç ibadetine başlayacak ve 19 Mart Perşembe gününe kadar oruç tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak