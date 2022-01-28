Ramazan Su isimli şahıs evlenmek üzere olduğu kadını katletti!
Pendik'te Ramazan Su isimli şahıs, evlenmek üzere olduğu kadını bindikleri takside defalarca bıçaklayarak katletti.
Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlenmek üzere olduğu N.C., (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Su, daha sonra kız arkadaşını sokak ortasında darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve N.C., taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla N.C'yi., taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.
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