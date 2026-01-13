Randevu alamadığı için tokalaşmamıştı: İrfan Karatutlu'nun AKP'ye geçince ilk ziyareti Sağlık Bakanı'na oldu

CHP listelerinden milletvekili seçilen ve geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AKP'ye geçmeden önce Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik eleştirileri ile gündeme geliyordu.

Karatutlu, 2024 yılında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TBMM'ye geldiğinde Memişoğlu ile tokalaşmadı. Karatutlu, Memişoğlu'nun kendisine randevu vermemesini eleştirdi:

"İki aydır randevu talebimize dönüş yapmayan bir Sağlık Bakanı ile tokalaşmayı uygun görmedim. Halkımızın ve Kahramanmaraş’ın sorunlarını iletmek, çözüm arayışında bulunmak için bu tür görüşmelerin önemini her platformda dile getirmeye devam edeceğim."

Karatutlu yine 20 Mart 2025 tarihinde, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve geldiğinden bu yana sadece iktidar milletvekillerine randevu veren, taleplerimize rağmen muhalefetin doktor milletvekillerine dahi randevu vermeyen Kemal Memişoğlu,tüm Türkiye' nin değil sadece cumhur ittifakının sağlık bakanıdır ayrımcıdır, ötekileştiricidir. Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

AKP'YE GEÇTİ, İLK ZİYARETİ OLDU

7 Ocak 2026 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine rozet takması ile AKP'ye geçen İrfan Karatutlu, ilk ziyaretini Sağlık Bakanlığı'na yaptı.

Ziyareti X hesabından paylaşan Karatutlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ettim. Kahramanmaraş’ımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını, deprem sonrası devam eden sorunları ve çözüm bekleyen başlıkları kapsamlı şekilde ele alma imkânı bulduk.

Sayın Bakanımızın konuya hâkimiyeti, yapıcı yaklaşımı ve çözüm odaklı tutumu bizler için son derece kıymetlidir. Kahramanmaraş adına gösterdiği ilgi, misafirperverliği ve nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

Şehrimizin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."