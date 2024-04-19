“Rant uğruna talana izin vermeyeceğiz”

Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:54

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:54

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın 40 milyon TL’lik yatırımla, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Körfezi’nde bulunan Teos Marina’nın kapasitesini artırmaya yönelik olarak hazırlanan projeye halk isyan etti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in çağrısıyla marina önünde düzenlenen eylemde karar alkışlarla ve sloganlarla protesto edildi.

"RANT ZİHNİYETİ"

Marina yapılırken verilen sözlerin tutulmadığını aktaran Yetişkin, “Burası sadece zengin kişilerin gelip yatlarını bağladıkları otopark gibi kullandıkları bir alan haline geldi. 2022 senesinde engel olduğumuz marinanın kapasite genişletilmesini, ÇED raporunda yaptıkları kurnazlıklarla önümüze getirdiler. Biz bu zihniyeti Akbelen’den, Soma’dan, Efemçukuru’ndan biliyoruz. Bu zihniyet rant zihniyeti. Başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara sesleniyorum. Derdiniz ihtiyaç ise bizde ihtiyaç çok. Buyurun gelin önce onları çözelim. Bugün burası genişleyince ne olacak? Denizin kalitesi düşecek. Balık artık eski balık olmayacak. Yerel hiç bir şeyimiz kalmayacak. Bir kez daha söylüyorum. Sığacık Körfezi halkındır, balıklarındır, balıkçılarındır. Her ne olursa olsun rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.